El 82% de catalanes ve clave la lengua para el progreso laboral

El 82,4% de ciudadanos de Catalunya opina que el catalán es “bastante o muy importante” pare el progreso profesional. Así lo indica el InformeCAT de 2025, el estudio que elabora anualmente la Plataforma per la Llengua Catalana para ofrecer una visión general del estado del catalán. Pese a ello, otro dato destacado es que el uso social del catalán ha retrocedido, especialmente entre los residentes nacidos en el extranjero. De estos, solo el 8,6% hablan habitualmente en catalán, mientras que el 72,9% lo hacen en castellano. La misma encuesta indica que entre 2018 y 2023 la población que se identificaba como bilingüe aumentó en 7,7 puntos, mientras que la que se identificaba solo con el catalán se redujo 6,3 puntos. Así lo destacó ayer el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, en la presentación del InformeCAT, un compendio de datos de diversos ámbitos y territorios del dominio lingüístico catalán, que llega a su 14 edición con el objetivo de proporcionar una fotografía de la situación actual de la lengua, “con sus puntos fuertes, pero también sus debilidades y retos”. El estudio de 2025 muestra que la percepción de emergencia lingüística es alta entre la población catalana, con un 62,4% que considera que la lengua y la cultura catalanas están en peligro. Pero, a la vez, también alerta de que casi un millón de personas nacidas fuera de Catalunya consideran que no han tenido suficientes oportunidades para aprender catalán. La entidad atribuye el “retroceso” del catalán a las “transformaciones demográficas” en los territorios catalanoparlantes en las últimas décadas, que “explican en parte” la reducción de las identificaciones exclusivas con el catalán, los problemas crecientes para acceder a servicios en esta lengua y que el catalán “se escuche menos en muchos espacios de la vida social”. Son igualmente importantes un ordenamiento jurídico “discriminatorio” en materia de lengua y las actitudes lingüísticas de los catalanoparlantes “de convergencia hacia el castellano”.