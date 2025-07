El Galacticat llena Tàrrega de cine toda la semana

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Galacticat llenará de cine Tàrrega durante toda la semana. En la 12 edición del festival, que empezó ayer con seis proyecciones con medio centenar de espectadores, se han programado medio centenar de cortometrajes, veinte largometrajes de ficción y una quincena de films documentales. Precisamente, este año destaca la apuesta por el cine documental como se pudo ver ayer en la primera jornada con la proyección de The Human Hibernation, de la directora catalana Anna Cornudella, y de Esto no es Hollywood, que explica la historia de los difuntos directores Javi, Josemi y Esteban Ibarretxe. Hoy se proyectarán las primeras selecciones de la sección de clásicos, que este 2025 giran en torno a la historia del cine, como Las vacaciones de Mr Hulot de Jacques Tati (Teatre Ateneu, 20.30 horas). Otra novedad destacada es el estreno de la nueva sección FACTS, especializada en documentales dirigidos a jóvenes y adolescentes, con la proyección hoy de The Walk sobre los refugiados sirios a través de Turquia. La inauguración del Galacticat se celebrará el viernes.