Acordeonistas de aniversario

La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu celebrará su 50 edición del 24 al 29 de julio, consolidando así el sello de festival musical más longevo de Catalunya. De ello se vanaglorió su impulsor, el músico, investigador y divulgador del folklore pirenaico Artur Blasco, que presentó ayer esta edición de aniversario en el Institut d'Estudis Ilerdencs –“que desde el primer año ha apoyado siempre este encuentro”–, junto a la vicepresidenta del IEI, Estefania Rufach, y el diputado provincial y alcalde de Organyà, Celestí Vilà.

La tradicional cita acordeonista de La Seu d’Urgell y Arsèguel contará con medio centenar de instrumentistas procedentes, además de Catalunya y Euskadi, de Canadá, Colombia y República Dominicana y de ocho países europeos: Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Escocia (Reino Unido), Irlanda, Bulgaria y Rusia.

La Trobada arrancará este año el jueves 24 en Manresa. “Me pidieron organizar un encuentro internacional acordeonista y les recomendé que aprovecharan la cita de La Seu y Arsèguel, que así les saldría más barato”, comentó Blasco sin rodeos. A sus 91 años, sigue en plena forma (“Me gusta mantener el contacto con el público, lo echo en falta”) y participará también en los conciertos, que comenzarán en La Seu el viernes 25; se trasladarán el sábado 26 a Arsèguel para la gran gala de noche en el envelat, y culminarán el 28 en Puigcerdà y el 29 en la colegiata de Castellbò.

El presupuesto (123.000€) tendrá dos extras para otoño: un documental y una exposición itinerante sobre los 50 años de la Trobada, que prevé recalar también en el IEI.

¿Qué significa para usted el acordeón diatónico?

Es mucho más que un instrumento tradicional de viento, de la familia de los aerófonos mecánicos, tal como explican los diccionarios. A partir de la mitad del siglo XIX se convirtió en un elemento revolucionario, que en el Pirineo cambió las relaciones y la convivencia en los pueblos.

¿Por qué?

En la mayoría de pueblos de la montaña no tenían ninguna relación con la música hasta la llegada del acordeón. ¡Y por primera vez en la historia los vecinos pudieron agarrar por la cintura a las vecinas para bailar!

Y ahora celebra 50 años de Trobada.

Cuando comenzamos en 1976, sin pretenderlo aportamos aquello que no ofrecía el sistema educativo: la enseñanza de música. Recuerdo a muchos padres entusiasmados comprando un acordeón a sus hijos, que empezaron así a descubrir el universo de la música. Algunos cursaron más adelante estudios superiores en Barcelona y después se han convertido en profesionales de gran nivel del acordeón. Es mi gran satisfacción.

¿Qué le ocupa ahora?

En otoño presentaré el volumen 12 que cierra la recopilación del cancionero oral del Pirineo. Será una selección de las canciones menos conocidas que he podido recuperar de gente tan singular como la que he conocido: personas muy inteligentes que no pisaron la escuela, algunas no sabían el valor del dinero ni para qué servía un reloj.