Arte y teatro abren el Dansàneu

La 34 edición del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, arrancó ayer con una jornada multidisciplinar con artes visuales y teatro, antes del espectáculo inaugural de danza, previsto anoche en Esterri d'Àneu. Como destacó la directora, Rut Martínez, “comienza una nueva edición cargada de gestos poéticos, complicidades con el territorio aneuenc y miradas contemporáneas que transforman cada escenario en una experiencia singular”. Como la de la iglesia románica de Sant Joan de Isil, que al mediodía estrenó la exposición Summum, una creación colectiva de Marta Ricart con alumnos de la escuela La Closa de Esterri d’Àneu que acerca a los visitantes a una realidad vegetal, animal y humana a través de las calidades físicas y matéricas dels entorno. Hoy, mañana y el lunes, la artista tiene previsto ofrecer visitas guiadas de 11.00 a 13.00 horas.

Por la tarde, el Dansàneu recibió a una de las primeras figuras mediáticas que visitarán este año el festival. La actriz Rosa Renom interpretó el texto La majordoma en la plaza Major de Estaron, el pueblo más meridional de Les Valls d’Àneu, con apenas una quincena de habitantes. Buen ejemplo de la filosofía del certamen, que este año está más descentralizado que nunca, con un cartel de más de una treintena de propuestas culturales hasta el 3 de agosto repartidas por 27 espacios de los cuatro municipios aneuencs.

Ya por la noche, el polideportivo de Esterri tenía previsto acoger el espectáculo de danza inaugural del Dansàneu, Halo, a cargo de la bailarina y coreógrafa catalana Melania Olcina Yuguero, Premi Nacional de Dansa 2023.