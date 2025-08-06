MUNICIPIOS
Exposición de Agustí Sellart en la sala L’Estudi 76 de Balaguer
La sala de exposiciones L'Estudi 76, ubicada en la Casa de la Paeria de Balaguer acoge la muestra Entre textures, llum i experimentació, del artista Agustí Sellart Serra. Las obras son un recorrido visual que abarca distintos paisajes y marinas, unidos por la textura. Según el autor, cada pintura nace de un proceso intuitivo, donde el gesto y la materia están en contacto. La muestra se podrá ver hasta el próximo 31 de agosto en Balaguer.