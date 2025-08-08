‘Romería’, el nuevo film de Carla Simón, en cines el 5 de septiembre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Romería, el tercer largometraje de la directora leridana Carla Simón (1986), tras Alcarràs y Estiu 1993, se estrenará en cines el 5 de septiembre. Rodada en diferentes localizaciones de Vigo, la película compitió en la Sección oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes. En Romería, Simón continúa explorando las relaciones familiares inspirándose esta vez en los orígenes de su familia biológica paterna. Cuenta la historia de Marina, una joven que viaja a Galicia para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico, después de haber sido adoptada desde muy pequeña. Su llegada trae de vuelta un pasado ya enterrado. Guiada por el diario de su madre, podrá revivir la memoria fragmentada de sus progenitores.