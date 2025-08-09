Arrancan las actividades del 22 encuentro de Amics del Seminari Cervera-Jordà

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La diputación de Lleida acogió ayer la inauguración de la 22ª edición de la Trobada d'Amics del Seminari Cervera-Jordà, con una programación de actividades que se prolongarán hasta mañana, como conciertos, conferencias y recitales de poesía. Se trata del homenaje anual a la pianista leridana Teresina Jordà, fallecida en marzo de 2022, y a su madre, la pedagoga musical y pianista Pepita Cervera, que murió en 2010.

La presentación de la Trobada de este año corrió a cargo de Josep Àngel Comes, Jesús Rodríguez Picó y Francesca Agustí Farreny. Después, tuvo lugar la conferencia Suite nº 1 de Marta Mesalles. Del piano a l’orquestra, a cargo de Rodríguez Picó, y un recital poético de la mano de Mari Cruz Nevot.

Posteriormente, la programación se trasladó al Magatzem de Cultura de la capital del Segrià, donde estaba prevista la conferencia titulada Tres paisajes, tres árboles y una exposición, conducida por la artista Palmira Rius. La jornada debía continuar con un concierto de piano, a cargo de M. Rosa Cervera y M. Mercè Parés, y un pase de improvisaciones musicales en el piano con David Jordà. Una cena en el Club Tennis Urgell debía poner el broche de oro a la primera jornada de la Trobada.

El resto de actividades tendrán lugar en el Magatzem de Cultura y la entrada es gratuita. El día de hoy dará comienzo a las 10.00 con la conferencia El poder de la persona, de Rafael García, y un recital de poesía musical bajo el título Perfiles de agua, de la mano de Beatriz Campos y David Jordà. Asimismo, destaca un espectáculo de magia clásica con el Mag Ismol a las 18.00, y la presentación del libro Diálogo, Arquitectura y Naturaleza, de M. Rosa Cervera, a las 20.00.