Campi Qui Pugui triunfa en Castellserà con su carrera de camellos más divertida

Unas 300 personas disfrutaron la noche del jueves en Castellserà de Camelvà, el nuevo espectáculo de la compañía local Campi Qui Pugui, en el marco de la 13 edición del ciclo cultural CastellSerà de Nit. En este montaje teatral, Campi Qui Pugui trasladó a los espectadores a una feria con el tradicional juego de la carrera de camellos, que durante 45 minutos no paró de sorprender y hacer reír al público.

Los corredores, montados en sus camellos, tomaron posiciones mientras los astutos feriantes seleccionaron a los jugadores de entre el público. Estos fueron los encargados de lanzar y acertar las bolas en los agujeros para hacer avanzar a sus jinetes. Sin saberlo, se encontraron inmersos en una competición donde mandaba el absurdo. Campi Qui Pugui presentó Camelvà en la pasada edición de la Fira de Titelles de Lleida y también se podrá ver en FiraTàrrega este septiembre.

El alcalde, Marcel Pujol, destacó que Campi Qui Pugui fue el plato fuerte del ciclo CastellSerà de Nit. En esta edición se han programado cuatro sesiones, los días 7, 14, 21 y 28 de agosto, que combinan teatro, circo, música y, por primera vez, danza. El ciclo empezó con el concierto Jaxx en clave a cargo de músicos leridanos y de un vecino del municipio. El día 21 será el turno de Circ Pistolet y su Potser no hi ha final, que combina circo con música en directo, y el día 28 acabará el ciclo con la propuesta de danza y circo Pell muda, de la compañía Llumeü. La primera sesión, en el Racó d’Antany, fue gratuita y las otras tres, en la pista de verano, con un precio simbólico de 3 euros. El alcalde de Castellserà puso en relieve “la apuesta por la cultura de calidad y de proximidad”.