‘Crisàlide’, la colección de poesía de Edicions Salòria

Edicions Salòria presentará este sábado su nueva colección de poesía titulada Crisàlide, en el marco de la 29ª edición de la Fira del Llibre del Pirineu que acoge Organyà. Lo hará en un acto previsto a las 18.00 horas en el escenario del Carrer del Mig. El objetivo de la editorial, con el poeta Joan Graell como impulsor y curador de la serie, es publicar un libro de poesía cada año, dar a conocer y hacer accesible la obra de poetas destacados de la poesía catalana de calidad a los lectores del Pirineo, y convertirse en un altavoz para los autores del territorio.

El volumen con el que debutará Crisàlide es Estuari de focs (Eros i Tànatos 1976-2020), del poeta Jaume Pont (Lleida, 1947). Se trata de una selección de sus poemas publicados en diez libros, entre 1976 y 2020, que recogen la tensión entre la exaltación del amor y la pulsión de la muerte, y viceversa. Edicions Salòria describe a Pont como “una de las voces más coherentes y sugestivas de la poesía catalana contemporánea”. En el certamen literario de Organyà está prevista la presencia de Graell y Pont.

Paralelamente, Edicions Salòria ha programado una serie de presentaciones literarias en el marco de la Fira. El mismo sábado, el espacio La plaça acogerá a las 12.00 horas la presentación de Catalunya, terra de dinosaures, de Dani Gómez, y El circ de les ànimes robades, de Alberto Casamayor. A las 16.30 horas, Montserrat Pagès comentará La pintura mural romànica a l’Alt Urgell i Cerdanya. Montse Milan y Laura Casanovas, autoras de La Colla (Quatre i Esquirol) y El Tanoca i el padrí Arraïlles, respectivamente, estarán en el escenario del Carrer del Mig con sus libros. La programación completa del certamen se puede encontrar en organya.cat.