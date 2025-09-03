FiraTàrrega con obras agotadas

Publicado por ACNLaia Pedrós Creado: Actualizado:

FiraTàrrega ya tiene ocupadas un 40,1% de las entradas disponibles para los espectáculos de pago que ofrecerá durante la próxima edición del certamen, del 11 al 14 de septiembre en la capital del Urgell. Es decir, tiene reservadas 7.815 localidades de las 19.476 disponibles. De estas, 4.589 entradas han sido vendidas al público en general, 247 están reservadas y 2.979 son invitaciones para profesionales de las artes escénicas y periodistas.

Destaca que, a falta de poco más de una semana para la celebración de una nueva edición de FiraTàrrega, 12 de las 74 sesiones de pago programadas ya no tienen entradas. Además, ya se han agotado todas las entradas disponibles en todas las sesiones de dos propuestas: Jovent de Mambo Project y Ronda de comèdia de Hilària. También quedan pocas localidades para Ròdols i cigrons de Escarlata, Cau de Ponten Pie y The place de Eléctrico 28. Cada vez son más los espectadores que planifican su visita a FiraTàrrega con tiempo. Siguen vigentes algunos descuentos como el paquete individual Heavy User, con una rebaja del 30% por la compra de tres o más espectáculos diferentes. También se ofrece un 20% de descuento en las entradas para jubilados, desempleados, personas con diversidad funcional, familias numerosas y monoparentales, Carnet Jove y TR3SC. Las entradas se pueden adquirir en línea o presencialmente en el punto de información de la plaza de les Nacions.

En los últimos días, los escenarios para FiraTàrrega van tomando forma. En esta edición, la organización apuesta por ofrecer comodidad al público, hecho que se traduce también con más gradas y más horas de montaje (ver imagen).

En otro orden de cosas, la directora artística, Anna Giribet, explicó a ACN que este año apuestan por “reconcentrar” la actividad artística en el centro de la ciudad”. Este cambio de modelo responde a la voluntad de la feria de “querer facilitar” la experiencia artística y logística al público para que pueda “estar más cómodo”. Según Giribet, con la programación de este 2025, integrada por 54 espectáculos, quieren reivindicar la “presencialidad de las artes escénicas” con once propuestas que invitan al público a ser activo con el leitmotiv ‘Connectar’. El certamen se inaugurará de manera oficial con el espectáculo de gran formato itinerante de Teatres de Campanya — Marc Salicrú Interferència 03, que reunirá a más de 300 voluntarios. Según Giribet, “hacía tiempo que buscábamos grandes formatos con códigos actuales”. FiraTàrrega recupera así la etiqueta de espectáculo inaugural. Del total de la programación, un 61% de compañías actúan por primera vez en el certamen.