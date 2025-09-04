Carla Simón, preseleccionada para los Oscars

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Romería, la nueva película de la cineasta Carla Simón llega a los cines mañana y ya acumula otro reconocimiento: la Academia de Cine en España anunció ayer que es una de las tres películas españolas preseleccionadas para presentarla a competir por el Óscar a la mejor película internacional junto a Sîrat, de Óliver Laxe, y Sorda, la ópera prima de Eva Libertad. La academia de cine anunciará el 17 de septiembre el título de la cinta que representará a España en la 98 edición de los premios de la Academia de Hollywood. En Romería, el tercer largometraje de Carla Simón, la catalana continúa explorando las relaciones familiares inspirándose esta vez en los orígenes de su familia biológica paterna, y cierra la trilogía personal que inició con Estiu 1993 y Alcarràs.

Por otra parte, en Venecia se presentó ayer la película La voz de Hind Rajib, sobre el drama en Gaza, una de las más esperadas de la 82 edición del festival. Esta mezcla entre ficción y realidad de la directora Kaouther Ben Hania cuenta la historia de Hind una niña de seis años que fue asesinada por el ejército israelí mientras pedía ayuda a La Media Luna Roja palestina.

Otro estreno ayer fue Duse, con Valeria Bruni Tedeschi en el papel protagonista de la biografia de Eleonora Duse, una de las actrices de teatro italianas más populares de todos los tiempos. Después de crearse el mito el legado de Duse quedó en entredicho cuando Benito Mussolini, recién llegado al poder, se ganó su favor a cambio de una pensión mensual y la desaparición de todas sus deudas.

Entre las películas que no entran en la competicion del festival cabe destacar que ayer se presentó In the hand of Dante, una historia que se desarrolla en el presente, con saltos a la época en la que Dante creó una de las obras esenciales de la historia de la literatura: La Divina Comedia.