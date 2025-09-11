Unas 41.700 personas participan en las manifestaciones de Barcelona, Girona y Tortosa, según las fuentes oficiales

Evolución de los asistentes a las manifestaciones de la Festividad convocadas por entidades independentistas desde el 2012

Unas 41.700 personas, más de 100.000 según la organización, han participado a las manifestaciones de la Diada convocadas por la ANC, Òmnium y otras entidades según las cifras que han facilitado las diferentes fuentes oficiales. En concreto, en Barcelona la Guàrdia Urbana ha contado a 28.000 manifestantes. En Girona, la Policía Municipal ha indicado que han sido 12.000 las personas movilizadas, mientras que en Tortosa, los Mossos d'Esquadra han indicado que 1.700 manifestantes han formado parte del recorrido de la reivindicación independentista.

En un momento de crisis del soberanismo, la ANC sostiene que hay "más motivos que nunca" para la independencia, para "combatir la desnacionalización", para "garantizar" el futuro del catalán o por "poner fin al espolio fiscal".

El año pasado, cuando la movilización fue también descentralizada, el independentismo sacó a 73.500 personas a la calle en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Tortosa. En concreto, a las 60.000 personas que según la Guardia Urbana se movilizaron en Barcelona, más del doble que este año, se sumaron las 6.500 que lo hicieron a Gerona -cifra de la Policía Municipal-, las 2.800 de Tarragona, las 3.000 de Lleida y las 1.200 de Tortosa, también según las respectivas guardias urbanas y Policía Local.

Fuentes de la ANC han considerado, en cambio, que las tres movilizaciones han sumado más de 100.000 personas. "Aunque la Asamblea no acostumbra a dar cifras, consideramos imprescindible no dejar en manos de aquellos que quieren acabar con la nación el relato de la movilización", han indicado.

Al mismo tiempo han opinado que "a pesar de la lluvia intensa de Barcelona, la ciudadanía ha vuelto a dar una lección a aquellos que dan por muerte el movimiento independentista" y han celebrado "el éxito" de participación en las tres manifestaciones.

Independientemente de las cifras, la movilización de la Festividad "es año tras año la manifestación más importante de este país, y un clamor claro que la voluntad independentista perdura", han remachado.

En Barcelona las 28.000 personas que, según la Guardia Urbana, han participado en la manifestación, entre ellas algunos agricultores con sus tractores, han salido desde el Pla de Palau, han continuado por el paseo de Isabel II y el paseo de Colón, hasta llegar a la plaza del Portal de la Paz. Han acabado al inicio de la Rambla poco antes de las seis de la tarde.

Todo el acontecimiento en la capital catalana se ha desarrollado en un clima reivindicativo, festivo y pacífico, con excepciones puntuales como la que han protagonizado unos encapuchados justo delante de la cabecera minutos antes de empezar, donde han quemado una bandera española mientras proferían gritos como "puta España".

Con respecto a la manifestación de Girona, ha salido de la plaza Catalunya, hasta la Devesa, donde había el escenario del acto final, situado en la zona de La Copa. Los manifestantes han llegado a través de un recorrido que los ha llevado de la plaza Catalunya a la plaza Hospital, de allí en la Gran Vía Jaume I, en Correus y, finalmente, en La Copa. Según la Policía Municipal, 12.000 personas han participado en la movilización.

En el caso de Tortosa, los manifestantes, 1.700 según los Mossos d'Esquadra, han salido de la plaza de Gerard Vergés y desde allí se han dirigido a la confluencia entre la avenida de Catalunya y el paseo del Ebro, pasando por la calle Montcada, por la plaza Montserrat, por la calle Bonaire, por la plaza Agustí Querol, por el puente del Estado, por la avenida Cristòfol Colom y por la calle Castelló.