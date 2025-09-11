El Encontats celebra diez ediciones repletas de historias

La 10ª edición del certamen se presentó ayer en la plaza Mercadal de Balaguer. - PAERIA DE BALAGUER

El Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer, llega la próxima semana a su décima edición. Previsto del 17 al 21 de septiembre, el certamen estará apadrinado por el escritor Carles Cano (València, 1957) y la ilustradora Natasha Domanova (Minsk, 1980) como autora de la imagen del cartel de aniversario. Durante cuatro jornadas, la capital de la Noguera se llenará de actividades, espectáculos, talleres y, sobre todo, de historias, para todos los públicos y edades.

La semana arrancará el miércoles 17 con la jornada profesional para bibliotecarias, que incluirá una sesión con el objetivo de que niños y jóvenes descubran el placer de leer a cargo de Ramon Besora y Jaume Centelles. También está previsto un taller para el alumnado de Ciclo Superior de los centros educativos de la ciudad, bajo el título Un ànec viu una aventura: dels videojocs a la literatura digital.

El jueves 18, el Teatre Municipal de Balaguer será escenario de la representación del espectáculo Petits Somnis de la compañía de teatro Anna Roca, dirigida al alumnado de Educación Infantil y Ciclo Inicial de Primaria. También empezarán los talleres de ilustración para el alumnado de 3º de Primaria, a cargo de Domanova, además de Francesc Infante, Blanca Caminal y Marta Montañá. Los mismos talleres se repetirán el viernes para el alumnado de 4º.

El viernes a las 18.00, está previsto el espectáculo musical infantil Pètals de dia i pètals de nit en el patio de la biblioteca y, en la misma ubicación, a las 20.00, se representará la obra de teatro L’herència, de Sake Teatre, para el público adulto.

El sábado comenzará con el acto central del décimo aniversario del Encontats: la presentación del libro conmemorativo y el estreno de la canción del certamen, a las 12.00 en la biblioteca. El acto estará conducido por Jaume Centelles y está prevista la asistencia de algunos de los padrinos de las ediciones anteriores, entre los que destacan Josep Vallerdú, Roser Capdevila, Pep Molist o Pilarín Bayés.

Finalmente, el domingo 21 a partir de las 10.00 tendrá lugar una gran fiesta familiar en torno al mundo de los cuentos, con presencia de paradas de editoriales y librerías especializadas en la publicación de libros infantiles, ilustradores y artesanos en la plaza Mercadal.

El resto de propuestas de la programación se pueden consultar en la web www.balaguer.cat/encontats.