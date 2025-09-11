FiraTàrrega levanta el telón

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega ultimaba ayer los preparativos para levantar hoy el telón de la 45 edición de FiraTàrrega, el certamen referente a nivel internacional de las artes escénicas de calle, con el leitmotiv Connectar. Hasta el domingo ofrecerá un total de 160 funciones de 54 espectáculos, un 35% de los cuales serán estrenos. Asimismo, 27 espectáculos serán de acceso libre, las cuales se tienen que sumar a las que ofrecerán los artistas espontáneos (en las zonas conocidas como off). Destacar que 33 compañías actuarán por primera vez en el certamen y del total diez son internacionales, cuatro de las cuales de procedencia irlandesa.

Para hoy jueves se han programado 23 funciones a partir de las 10.00 horas y hasta medianoche entre los que destaca Interferència 03, de Teatres de Campanya y Marc Salicrú, con el que FiraTàrrega recupera el gran formato para inaugurar el certamen (20.30 horas). Una pieza con 300 voluntarios de diferentes colectivos de Tàrrega y alrededores que pretende estrenar el certamen con una propuesta de calle con música y participación, que utiliza la ciudad como partitura para espectacularizar la cotidianidad. Este espectáculo itinerante es una forma más de conectar con los otros. Empezará en la plaza Major y acabará en el Hort del Barceloní. No faltará la pirotecnia. Se espera que esta primera jornada sea más concurrida de lo habitual al coincidir con la Diada. Hoy también se celebrará la segunda edición de Lleida Escena (17.00 horas), un encuentro entre diferentes agentes del territorio que trabajan en el sector de las artes escénicas, así como la inauguración oficial en la Llotja (19.00 horas) con la presencia del presidente de la Diputación, Joan Talarn; y la alcaldesa, Alba Pijuan, entre otros representantes de instituciones como la directora de Cultura en Lleida, Montserrat Parra; el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín; la subdirectora general de Teatro y Circo del INAEM, Míriam Gómez; y el director del ICEC, Edgar Garcia. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, visitará mañana el certamen.

FiraTàrrega no es únicamente exhibición, sino que es uno de los mercados de las artes escénicas más importantes a nivel internacional. En este sentido, FiraTàrregaPro cuenta con 1.167 profesionales acreditados de 623 entidades. De estos hay 180 profesionales del extranjero que representan a 125 entidades. Hasta ayer la Fira tenía un 54% de los espectáculos de pago ocupados de entre las 19.476 localidades disponibles. También había 23 sesiones agotadas y algunas obras ya sin entrada como Ròdols i Cigrons de Escarlata y The Place de Eléctrico 28.

Miqui Puig, en La Soll

Por su parte, La Soll ha preparado una programación musical para los días de FiraTàrrega. Entre hoy y el sábado ofrecerá 12 actuaciones en su terraza con Miqui Puig como cabeza de cartel para el sábado a mediodía. También pasarán Gavina.mp3, Ryna dj, Tallac Jazz, Bananna Beach y Utopia, entre otros. Todas las actividades de La Soll son gratis y están autofinanciadas.