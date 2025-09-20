Eduard Fernández recibe el Premio de Cinematografía y denuncia las "atrocidades" en Gaza

Publicado por Redacció San Sebastián Creado: Actualizado:

El actor Eduard Fernández ha recibido este sábado el Premio Nacional de Cinematografía del Ministerio de Cultura llevando una kufiya - un pañuelo palestino - y denunciando las "atrocidades" en la Franja de Gaza.

Durante la ceremonia celebrada en San Sebastián, el actor ha declarado que "con respecto a Shakespeare y a mi oficio, es inevitable ser un espejo del mundo y, en este momento, denunciar la barbaridad que está sucediendo a Gaza". Además, cree que la cultura tiene que ser un "reflejo" del momento actual y ha declarado que quién no se conmocione con el genocidio tiene un problema "profundo" de humanidad.

Antes de sus declaraciones, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado la "unanimidad" que despierta el trabajo de Fernández y le ha agradecido su compromiso ante "causas justas".