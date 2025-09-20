Jaume Duch defiende la proyección en el extranjero de la cultura catalana como una "fuerza integradora"
El conseller d'Unió Europea interviene en Londres en una jornada de tradiciones catalanas, coincidiendo con el décimo aniversario de los Castellers of London
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha expresado la importancia de la proyección de la cultura catalana al exterior como una "fuerza, viva, creativa e integradora". El conseller ha asistido a la jornada de cultura catalana organizada en Londres por la Delegación del Gobierno en el Reino Unido e Irlanda.
El acto ha coincidido con el décimo aniversario de los Castellers of London, que han actuado acompañados de la Colla Joves Xiquets de Valls y de los Mannekes de Brusel·les. También se ha organizado un pasacalles popular y actividades de la mano de la Escola Catalana de Londres, como el recital de la coral London Catalan Choir.
Duch ha declarado que la cultura popular y las tradiciones vivas "hablan un lenguaje universal, que trasciende fronteras y une generaciones".