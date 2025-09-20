Jaume Duch defiende la proyección en el extranjero de la cultura catalana como una "fuerza integradora"

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha expresado la importancia de la proyección de la cultura catalana al exterior como una "fuerza, viva, creativa e integradora". El conseller ha asistido a la jornada de cultura catalana organizada en Londres por la Delegación del Gobierno en el Reino Unido e Irlanda.

El acto ha coincidido con el décimo aniversario de los Castellers of London, que han actuado acompañados de la Colla Joves Xiquets de Valls y de los Mannekes de Brusel·les. También se ha organizado un pasacalles popular y actividades de la mano de la Escola Catalana de Londres, como el recital de la coral London Catalan Choir.

Duch ha declarado que la cultura popular y las tradiciones vivas "hablan un lenguaje universal, que trasciende fronteras y une generaciones".