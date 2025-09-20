Reflexión sobre periodismo y literatura en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Periodismo y literatura fueron los protagonistas ayer por la tarde en la nueva sede en Lleida del Col·legi de Periodistes. Los periodistas Anna Sàez, directora de SEGRE; Juan Cal, exdirector ejecutivo de SEGRE; y Maria Gateu explicaron el proceso de creación de sus últimos libros publicados, L’enverinadora (Pòrtic), de Sàez; A boca de fosc (Pagès Editors), de Cal; y Malva (La Consentida), de Gateu, en una mesa redonda en el marco de la Setmana del Llibre en Català. Anna Sàez comentó que “lo he hecho desde una perspectiva periodística con un tema íntimo de mi familia pero no quería que fuera una crónica”. Juan Cal destacó que “en el libro he querido hacer una aportación al habla pallaresa”. Y Maria Gateu explicó que su poemario “es una reflexión de mis raíces paternas”. La periodista Laura Cortés moderó la mesa redonda.