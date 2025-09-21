Homenaje al historiador Duran i Sanpere en Cervera

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Cervera celebró ayer la Festa Duran i Sanpere en conmemoración al 50 aniversario de la muerte del historiador local. La rúa de los Geganters de Cervera llevó a los asistentes desde la Universitat hasta el Museu Comarcal de Cervera, donde se inauguró la exposición Agustí Duran i Sanpere. La cultura com a servei públic, comisariada por el antropólogo y museólogo Lluís Bellas. Según explicó, se presenta al personaje en todas sus facetas: como historiador, museólogo o archivero, entre otros. “Es un historiador muy importante para Catalunya, ya que no tan solo hizo historia, sino que organizó los servicios para proteger, conservar y difundir nuestro pasado y nuestro patrimonio”, dijo. Su nieta Isabel Wiedehage, hija de Núria Duran, dijo que “esta exposición llena la casa de vida y esto le habría hecho mucha ilusión a mi abuelo”.

Por otra parte, 80 campaneros de toda Catalunya se reunieron ayer en Cervera, en una jornada técnica en motivo de los 600 años de las campanas Seny Major y Carranca del Campanar de Santa Maria.