La danza dará el pistoletazo de salida a las Festes de Tardor de Lleida 2025

La Paeria ya ha hecho público el programa de las Festes de la Tardor de este año, a sólo 4 días que empiecen el 26 de septiembre. Este año, 4 profesoras y directoras de danza de los principales estudios de la ciudad de Lleida serán las encargadas de hacer el pregón. Son Irene Cascos, directora de Artsdansa; Montse Lozano, fundadora y directora de La dansa estudi; Sandra Macià, fundadora de Dancescape; y Rosa M. Sánchez, coreógrafa de Espaci Dansa.

El programa apuesta por las tradiciones, como los correfuegos de "la Gran nit de Foc Cayaa la Banya" del sábado 27 por la noche o la festividad castellera de Sant Miquel del domingo 28 al mediodía. El lunes 29, día de Sant Miquel, se hará el séquito de las Festes de la Tardor, con el Ball de Diables, el Àguila, la Mojiganga, los Bailes de Valencianos, de Bastones, de Moros y Cristianos y de Caballitos, los Capgrossos, los Gigantes y el Marraco. También se harán talleres de baile de bastones y de danzas del Pirineu el sábado y el domingo a las 11 de la mañana en el escenario de la Calle Cavallers.

Con respecto a los conciertos, las fiestas apuestan por el talento local de la ciudad. Actuarán artistas como 'abril', una cantautora lleidetana que presentará su segundo EP 'lo que pienso de ti' el sábado a las 6 de la tarde en la Plaza del Depósito. También una retahíla de DJs locales tocarán en el escenario de la calle Cavallers, entre ellos, el DJ Lluís Ribalta y los DJs Joseph y Mamomo, que tocarán los éxitos de los 80 y 90 que sonaban en la Wonder y en el Big Ben.

Desde Barcelona, el grupo de pop/rock 'Elefantas' celebrará los 30 años de su formación con un concierto donde revisitará todos sus grandes éxitos al auditorio Enric Granados. La banda tocará el viernes 26 de septiembre a las ocho y media de la noche y las entradas están disponibles a partir de los 20€.

Las fiestas acabarán el lunes a las 10 de la noche con el tradicional Castell de Focs, este año encargado a Coheters Dragon, que pondrá punto y final en las Fiestas de Sant Miquel.