Tesoros del mar emergen en Lleida: la nueva exposición del CaixaForum

Aunque se hable poco de ellos, también hay yacimientos arqueológicos sumergidos bajo el agua. A lo largo de la historia, navíos hundidos se han convertido en patrimonio submarino conservado durante años y siglos en el fondo marino. Algunos de estos tesoros, que forman parte también de la memoria histórica, 'emergen' en la exposición con la que CaixaForum Lleida abrió ayer la nueva temporada. Hasta el 15 de febrero podrá visitarse la muestra Naufragis. Arqueologia submergida, una experiencia inmersiva en la que el visitante puede zambullirse en las profundidades del Mediterráneo frente a las costas de Catalunya y otros puntos para descubrir barcos hundidos y los materiales que transportaban, tanto del ámbito del comercio como de la guerra.

La responsable del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya – Museu d’Arqueologia de Catalunya, Rut Geli, presentó la exposición, acompañada por la directora de CaixaForum Lleida, Maribel Tost. De hecho, el germen de esta muestra fue el 30 aniversario de este centro arqueológico en Barcelona, en abril de 2022. Tras cerrar sus puertas a principios de este año, se ha adaptado especialmente para itinerar por los centros culturales de ‘La Caixa’, en Girona y ahora en Lleida.

La exposición no solo se sumerge en la historia de la exploración del fondo marino y en las labores y técnicas arqueológicas bajo el agua sino que repasa tres naufragios de época antigua y actual con hasta 134 objetos y piezas originales recuperadas, además de réplicas, maquetas, ilustraciones, audiovisuales y recreaciones en 3D. Y, como es habitual, con una amplia oferta de visitas y actividades paralelas (ver desglose).