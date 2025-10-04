El Raimat Arts Festival, de gala

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Fundació Comunitària Raimat Lleida celebró anoche en el restaurante La Boscana, en Bellvís, su gala benéfica anual en el marco del Raimat Arts Festival, que el jueves inauguró su cuarta edición. La velada reunió a unos 160 empresarios de todo el país, que pudieron disfrutar de una cena diseñada por el chef con estrella Michelin Joel Castanyé y amenizada por la violinista internacional Ellinor D’Melon. Los fondos recaudados se destinarán a los programas culturales y sociales que impulsa la fundación: Lleida és Arts (la creación de una residencia de artistas en el Castell de Raymat) y Lleida és Regenerativa (la primera Escola de Regants del territorio). El festival, que se desarrollará hasta mañana domingo, ofrecerá hoy conciertos y actividades en Raimat (ver agenda).