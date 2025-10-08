Una muestra de caricaturas inaugura Lo Memefest

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega es desde ayer la capital del humor con el 7º Lo Memefest, el festival de humor de Ponent. La inauguración de una exposición de caricaturas de prensa obra de once caricaturistas reconocidos inició los actos. En la Sala Marsà se pueden ver 34 caricaturas de reconocidos personajes como Che Guevara, Mariano Rajoy, Pablo Picasso, Bad Bunny o Miles Davis de David G. Vivancos, Joaquín Aldeguer, Matías Tolsà, Ivan Mata o María Picasso. El caricaturista Kap afirmó que “en esta exposición hay representados los mejores caricaturistas del mundo y todas las tendencias”. El acto acabó con la presentación de una caricatura de Xavier García, técnico de Cultura que falleció en mayo.