La Vansa, escenario de un corto sobre ‘trementinaires’

El valle de la Vansa i Tuixent se estrenó como escenario cinematográfico con actores y actrices de estos pueblos de montaña para explicar en un corto la historia del oficio de las trementinaires. Será la primera vez que la leyenda de estas mujeres sale a la luz en un formato de ficción de época. El nombre será Flor del Cel y el rodaje, para el que hay una campaña de micromecenazgo para conseguir 6.000 €, empezará a mediados de noviembre y se alargará cinco días. El proyecto cuenta con un presupuesto de 50.000 € financiados con aportaciones de administraciones. El equipo técnico y artístico estará formado por 30 personas, según el director, Eloi Aymerich (cooperativa audiovisual Clack).