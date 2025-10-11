Jordi Pàmias y Jordi Caselles, primeros ganadores de los premios literarios Rosa Fabregat

Publicado por REDACCIÓ LÉRIDA Creado: Actualizado:

El escritor y poeta de Guissona Jordi Pàmias, y el librero leridano Jordi Caselles han ganado la primera edición de los Premios Rosa Fabregat. Estos nuevos galardones están organizados por la Fundació Horitzons 20250 y la organización del Sant Miquel de les Lletres con la voluntad de reconocer trayectorias literarias destacadas y la voluntad de impulsar la lectura.

La entrega será esta tarde a las 18 horas en el Institut d'Estudis Ilerdencs. El acto es la clausura de la tercera edición del certamen Sant Miquel de les Lletres, en lo que durante cinco días se han programado más de cuarenta actividades.

Esta es la primera edición de los premios, que se han creado con la voluntad de rendir homenaje a la escritora, poetisa y farmacéutica Rosa Fabregat, que murió el año pasado. Los galardones tienen dos vertientes: por una parte, premiar la trayectoria literaria de un autor; para la otra, reconocer la contribución al mundo del libro de un profesional.

Uno de los premiados es Jordi Pàmias, poeta de Guissona, que también ha explorado la narrativa, el ensayo y el teatro. A lo largo de su carrera ha publicado una veintena de poemarios, como Fantasia per a l’ús de la gent sàvia (1974), Flauta del sol (1979), Àmfora negra (1985) o La veu de l'àngel (2009), entre otros.

El año 1999 fue reconocido con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya y el 2013 con la Medalla de la Paeria de Lleida al mérito cultural. Otras distinciones son el Premio Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana el año 2017, y el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Además, es socio de honor de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

La otra persona premiada es el leridano Jordi Caselles, responsable de la Llibreria Caselles, fundada el año 1914 por su abuelo y convertida en un referente cultural en la calle Major de Lleida. Su trayectoria y compromiso también han siete reconocidos este año con el Premi Llibreter.