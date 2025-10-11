El séptimo disco de Xiula, 'Xiulalaland', con colaboraciones de Manu Guix o Ladilla Rusa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El grupo musical Xiula ha presentado este sábado su nuevo disco, Xiulaland. Es la séptima producción de estudio de la agrupación, y cuenta con las colaboraciones de Manu Guix, Ladilla Rusa, Anna Colom y Cristina López. También han participado el cuerpo de Bombers de la Generalitat y el humorista y tiktoker Wizproblema.

El nuevo álbum presenta trece canciones donde se tratan temas sentimentales como la masculinidad, el agradecimiento o el amor incondicional a los hijos; a la vez que aborda cuestiones como el derecho a manifestarse, la adicción en las pantallas y el calentamiento global.

El grupo está formado por Jan Garrido, Rikki Arjuna, Adrià Heredia y Marc Soto; y han anunciado una gira de espectáculos por teatros de toda Catalunya. La primera fecha es el 1 de febrero de 2026 en el Poliorama de Barcelona.

El repertorio de canciones es variado, con melodías que van desde el rape hasta la rumba, o del reguetón a la electrónica. 'Xiulalaland' tiene la voluntad de trasladar a los niños la importancia de reivindicar las necesidades naturales de cada uno e incentivarlos a desarrollar su potencial, para poder construir "una sociedad más saludable".

Algunos temas destacados son 'Xiulaland', la canción inicial del disco y que anima a buscar el sentido verdadero de quién somos y qué hemos venido a hacer; 'Boombera', que rinde homenaje al oficio de los bomberos y a su papel social; 'Aixeca la mirada', un reguetón que aborda el mal uso de las pantallas; 'Pots pixar assegut', que trabaja una masculinidad saludable; o 'Gegant', que trata sobre el amor de un padre a su hijo.