Más de 1.800 € recaudados en la Marxa IRBLleida

Más de 260 personas participaron el domingo en la tercera Marxa IRBLleida, caminem per la investigació y la primera Cursa d’orientació de l’IRBLleida. El dinero recaudado en las inscripciones y donaciones con el dorsal cero ascienden a 1.874 euros. La iniciativa, organizada por XT Sport Events by Xavi Thai, contó por primera vez con una carrera de orientación en la que participaron 30 grupos en cuatro categorías que debían encontrar mensajes científicos relacionados con el Día Mundial del Cáncer de Mama.

Por otra parte, Salud ha detectado en los dos últimos años un total de 110 casos de cáncer de mama a través del programa de detección precoz en el Solsonès, Moianès, Bages y Berguedà. La mayoría corresponden a tumores en estadios iniciales, cuando los tratamientos son menos agresivos. Entretanto, los resultados del estudio Positive confirman que interrumpir temporalmente el tratamiento hormonal en pacientes jóvenes con cáncer de mama para intentar un embarazo no aumenta el riesgo de recaída. Los resultados se han presentado en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica en Berlín.