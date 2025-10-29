Josep Minguell muestra en Italia cómo arrancar pintura mural

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El artista de Tàrrega Josep Minguell no solo es hoy uno de los más reputados pintores de murales al fresco en Catalunya, siguiendo la misma técnica del Románico, sino que también es un especialista en el strappo, el término italiano que da nombre al proceso para arrancarlos de la pared, quedando impregnados en una tela para trasladarlos de ubicación. Así lo demostró ayer ante decenas de personas en la localidad italiana de Castelfiorentino, muy cerca de Florencia, cuando procedió a arrancar ante el público las pinturas con las que él mismo decoró en verano uno de los espacios patrimoniales de esta población de la Toscana, el Tabernáculo de la Visitación. Se trata de un monumento –declarado de interés nacional– que fue pintado en 1491 por el renacentista Benozzo Gozzoli, pero cuyos frescos originales fueron arrancados hace casi sesenta años para conservarlos en el museo local. Minguell protagonizó una intervención temporal y efímera sobre un falso muro ligero sobrepuesto al monumento para preservar su integridad. El objetivo ahora es convertir estas pinturas arrancadas en una muestra itinerante.