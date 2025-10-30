El Premi Miquel Viladrich, en la Adrià Codina Art Gallery de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Premi Miquel Viladrich de pintura y artes visuales, que impulsa el ayuntamiento de Torrelameu (localidad donde nació en 1887 el artista que da nombre al certamen), desembarcó ayer en Lleida. La Adrià Codina Art Gallery inauguró una exposición con las obras ganadoras de la 20 edición, de la vitoriana Gala Knörr y el vallesano Ignasi Prat Altimira, y una selección de las finalistas. La muestra, hasta el 7 de noviembre.