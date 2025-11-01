La cantautora leridana Abril, en directo a Mas Blanch i Jové

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Festival BMoll, certamen itinerante de las Tierras de Lleida que une música y patrimonio en escenarios singulares, hará parada el sábado 8 de noviembre en la bodega Mas Blanch i Jové, ubicada en la Pobla de Cérvoles. La cita ha previsto el concierto de la cantautora leridana Abril, quien ofrecerá una actuación con formato íntimo y sus temas poéticos y emocionales a las 12.00 horas en la sala de botas.

Les entradas anticipadas tienen un precio de 8 euros y se pueden adquirir a través de la página web de BMoll, o en taquilla por 10 euros.