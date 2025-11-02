Bricolaje artístico de Jordi Jové

Jordi Jové vuelve al Morera el próximo jueves. El Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida ya cuenta en su fondo artístico con casi una treintena de obras del pintor de Seròs y profesor de Bachillerato Artístico en un instituto barcelonés. En este caso, sin embargo, será una visita (19.00 horas) para presentar una de sus últimas creaciones, y no para colgar de una pared del museo sino para hojear. Se trata de un singular libro de artista con siete xilografías, en una edición especial y limitada de 18 carpetas firmadas y numeradas, más dos pruebas de autor.

Jové presentará esta edición ‘gigante’ –formato de 46 x 58 cm.– junto al coautor de la misma, el poeta, ensayista, crítico de arte, editor y activista cultural barcelonés Vicenç Altaió. Ambos firman a cuatro manos un libro de artista con un título ‘misterioso’ que también tiene su historia, Bhreg. Este nombre remite a la raíz lingüística de origen indoeuropea de la palabra francesa bricoleur, “hábil con las manos”, como explica el propio creador leridano sobre este ‘bricolaje’ artístico en el que él se ha encargado de la imagen y Altaió le ha puesto letra. Así, Jové se ha encargado de ilustrar siete xilografías, que en el volumen se acompañan de tres poemas originales en catalán de Altaió, traducidos también al castellano, el francés y el inglés, que trasladan de esta manera la primitiva técnica calcográfica al terreno de la escritura. Cabe recordar que la xilografía es una técnica de grabado en madera que se utiliza para crear imágenes y textos en relieve, que luego se imprimen sobre un soporte, como un papel de alta calidad, en este caso Arches Velin BFK Rives White de 250 gramos, especial para publicaciones artísticas, con una superficie más suave y grano más fino.

Jové ha creado siete imágenes-constelación de iconos propios y de otros referentes, y Altaió las ha interpretado con palabras en un ejercicio artístico en el que ambos autores ‘interrogan’ las obras pictóricas con la voluntad de profundizar en un mundo de universos desconocidos.

Los dos creadores ya ofrecieron en junio una ‘degustación’ de este libro de artista en el Museu Picasso de Barcelona.