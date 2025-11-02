Lleida rinde homenaje a la banda Queen en la Llotja

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El público leridano fue fiel al tributo a la banda británica Queen y llenó ayer la sala Ricard Viñes del Teatre de la Llotja. El espectáculo internacional Symphonic Rhapsody of Queen comenzó a las 21.00 horas para ofrecer un único concierto en Lleida dentro de su exitosa gira, que ya ha conquistado a más de un millón de espectadores en todo el estado. Con una duración de más de dos horas, esta producción ofreció una combinación de la fuerza del rock y la elegancia de una orquesta sinfónica. Además, la cita también celebró celebra los 50 años del tema Bohemian Rhapsdoy, publicado el 31 de octubre de 1975, y que convirtió a Queen en un mito del rock. El tema estuvo incluido en el repertorio del show además de otros de sus clásicos como We Will Rock You o We Are the Champions, interpretados en versión sinfónica y rock.