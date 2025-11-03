Vuelve la Fiesta del Cine en Lleida: estos son los cines con entradas a sólo 3,50 euros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La vigésimacuarta edición de la Fiesta del Cine llega nuevamente a las salas leridanas desde hoy hasta el jueves. Durante estos cuatro días, los espectadores podrán disfrutar de toda la cartelera cinematográfica a un precio reducido de sólo 3,50 euros por entrada, sin necesidad de ninguna acreditación previa.

Organizada por la Federación de Cines de España, esta iniciativa cuenta con la adhesión de varias salas de la comarca de Lleida. Entre las participantes destacan las salas de Ocine Premium, los cines JCA de Alpicat y el Majèstic de Tàrrega. También hay que mencionar que Screenbox ofrecerá precios especiales durante estos días, sumándose así a esta propuesta para fomentar la asistencia al cine.

Una oportunidad para disfrutar del séptimo arte

Esta promoción, que se ha consolidado como una de las más esperadas por los aficionados al cine, representa una excelente oportunidad para ponerse al día con los últimos estrenos de la cartelera a un precio muy asequible. La Fiesta del Cine ha demostrado ser una herramienta efectiva para incrementar la afluencia de espectadores a las salas, especialmente en épocas de menor asistencia.