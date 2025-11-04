Arranca la Fiesta del Cine, con entradas a 3,50€ hasta el jueves

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 25 edición de la Fiesta del Cine arrancó ayer en más de 330 complejos cinematográficos de toda España con entradas a solo 3,50 euros hasta el jueves. Como es habitual en cada una de estas citas promocionales, diversas salas de Lleida se sumaron a esta iniciativa impulsada por las federaciones de exhibidores y distribuidores, con el apoyo del ministerio de Cultura. Así, JCA Alpicat, Majèstic de Tàrrega y Screenbox Lleida participan de nuevo en estos cuatro días con entradas a 3,50€, mientras que Ocine Lleida fija en sus salas Premium la entrada a 4,90€. Cabe recordar que Circuit Urgellenc celebró ayer también el día del espectador (5,50€) en las salas de Agramunt, Balaguer, Bellpuig, Mollerussa, Tremp y Vielha, que solo abren en fin de semana y los lunes. En la cartelera destacan películas como Sirat, de Oliver Laxe y candidata por España a los Oscar; Mi amiga Eva, Maspalomas, Expediente Warren: El último rito, Una batalla tras otra, Downton Abbey: El gran final, Springsteen. Deliver me from nowhere, Tron Ares, Los Tigres, Chainsaw Man, Tom y Jerry. Aventura en el tiempo y Cuerpos locos, entre otras.