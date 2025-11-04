Love of Lesbian, primera estrella del Magnífic Fest

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Magnífic Fest avanzó ayer los primeros nombres del certamen de 2026, con los que el 19 y 20 de junio del año que viene celebrará sus primeros cinco años. El cuarteto barcelonés Love of Lesbian, un referente del pop-rock 'indie' estatal, será uno de los cabezas de cartel. La banda del cantante y guitarrista Santi Balmes ofrecerá en la capital del Segrià su único concierto en Ponent previsto para el próximo verano, según destacó la organización. La mirada internacional del festival llegará de la mano del dúo inglés The Molotovs. Los jovencísimos hermanos Cartlidge (Mathew, a la guitarra y voz; Issey al bajo, y habitualmente acompañados de batería en formato trío) se han convertido en los últimos años en la nueva sensación de la escena rockera británica. Además, el pop-rock y happy-punk de la banda madrileña Tu Otra Bonita; la energía rockera del grupo Kitai; el talento emergente del trío barcelonés Alison Darwin y el sello local del dj Rafa Ariño completan la primera tanda anunciada de artistas. Abono para los dos días, ya a la venta (86€, con seguro en caso de no asistencia por causa justificada).