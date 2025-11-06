‘Sirat’, ‘Los domingos’, ‘Maspalomas’ y ‘Sorda’, favoritas en los Forqué

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Premios José María Forqué, impulsados por los productores audiovisuales, anunciaron ayer las nominaciones de su 31 edición con Sirat, de Oliver Laxe; Los domingos, de Alauda Ruiz; Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi; y Sorda, de Eva Libertad, como películas finalistas al mejor largometraje de ficción. La gala se celebrará el 13 de diciembre en Madrid. Al premio de mejor actriz optarán Ángela Cervantes (La Furia), Míriam Garlo (Sorda), Nora Navas (Mi amiga Eva) y Patricia López Arnaiz (Los domingos); y al de actor, Alberto San Juan (La cena), Álvaro Cervantes (Sorda), José Ramón Soroiz (Maspalomas) y Mario Casas (Muy lejos). En series, las más nominadas son Poquita Fe, Anatomía de un instante, Animal y Pubertat.