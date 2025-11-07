La Fúmiga abrirá el Talarn Music Experience en su gira de despedida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Fúmiga abrirá el 16 de julio de 2026 la décima edición del Talarn Músic Experience, en el espacio Lo Quiosc. Se trata del único concierto de la gira de despedida de la banda valenciana en tierras leridanas y una de las pocas fechas en Catalunya. Asimismo, la jornada comenzará con el concierto de Ginestà, el dúo catalán formado por los hermanos Júlia y Pau Serrasolsas, y concluirá con la actuación de Mon DJ. Estos artistas se suman a Buhos, Las Que Faltaband y Wu Shido, cuyas actuaciones están previstas el día 17. El festival se prolongará hasta el día 18 (cuya programación está pendiente de anunciar) y las entradas para los dos días anteriores ya se pueden comprar en la web www.talarnmusicexperience.com.