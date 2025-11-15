Un simulacro en una empresa de Lleida evalúa la respuesta ante un accidente de riesgo químico

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat y la empresa Exolum organizaron este viernes por la mañana un simulacro de incendio en las instalaciones de la empresa a Lleida, durante la maniobra de carga de un camión cisterna, para evaluar la coordinación y respuesta de los equipos de emergencias en caso de accidente de riesgo químico.

Se puso a prueba el Plan|Plano de Autoprotección (PAZ) de la instalación y la activación del Plan especial de emergencia exterior del sector químico (PLASEQCAT), informa Protección Civil en un comunicado este sábado.

El simulacro sirvió para poner a prueba los procedimientos de actuación en caso de emergencia del personal de la instalación y coordinación, protocolos de avisos y comunicación entre todos los cuerpos operativos.

Los Bomberos de la Generalitat participaron con una decena de efectivos, con dos vehículos de agua y la autoescalera del parque de Lleida, y un vehículo ligero de mando y coordinación.

El Sistema de Emergencias Médicas, con 2 ambulancias, y Mossos d'Esquadra, para garantizar la seguridad y el orden público, también participaron en el simulacro.