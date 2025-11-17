Rosalía deslumbra en el show de Jimmy Fallon interpretando 'La Perla' con una orquesta

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La cantante catalana Rosalía interpretó este lunes su tema 'La Perla' en el reconocido programa de Jimmy Fallon, acompañada por una orquesta completa. Esta actuación marca su debut en directo en el popular late night estadounidense, aunque ya había visitado el plató para entrevistas en ocasiones anteriores. La artista catalana presentó así uno de los temas destacados de su nuevo álbum 'Lux'.

El programa comenzó con una distendida entrevista donde Fallon felicitó a la artista por su éxito reciente, destacando las excelentes críticas que ha recibido su trabajo en medios internacionales. Ataviada con un elegante vestido blanco, Rosalía explicó que este proyecto, que le tomó tres años completar, representa su primera incursión en el ámbito de la música clásica, confesando que, pese a su aparente seguridad en el estudio, siempre siente nervios al presentar su trabajo al público.

Durante la conversación, surgió el tema de su participación en la serie 'Euphoria', cuya próxima temporada está prevista para la primavera de 2026. Sin ofrecer detalles específicos sobre su papel, la artista comentó que tuvo que "partirse la cabeza en dos" para compaginar este proyecto con sus compromisos musicales. Además, aprovechó el momento para enseñar distintos patrones de palmas flamencas, invitando tanto al presentador como al público a imitarlos, mientras destacaba la naturalidad con que se practican en Jerez de la Frontera.

El talento multilingüe de Rosalía en 'Lux'

Uno de los aspectos más comentados durante la entrevista fue la diversidad lingüística presente en 'Lux', donde Rosalía canta en 13 idiomas diferentes. La artista explicó que este interés por las lenguas la llevó a estudiar en Duolingo mientras desarrollaba el concepto del álbum, que reúne historias y figuras femeninas de distintas culturas. Para conseguir la pronunciación adecuada, contó con la colaboración de traductores especializados. Como anécdota, reveló que su aria 'Mio Cristo Piange Diamanti' requirió un año completo de preparación.

Un momento memorable con el presentador

En un divertido intercambio, Rosalía retó a Fallon a cantar juntos parte del estribillo de 'La Perla', indicándole que debía mostrarse "suelto" durante la interpretación. Tras este improvisado dúo, la artista española subió al escenario para ofrecer una versión completa de la canción con el acompañamiento orquestal.

El impacto internacional de 'Lux'

Desde su lanzamiento, 'Lux' ha establecido nuevos récords en el panorama musical internacional, situándose en lo más alto de las principales plataformas de streaming como Spotify y Apple Music en numerosos países. El álbum ha superado las cifras de reproducciones de sus trabajos anteriores según datos de la industria musical, convirtiéndose en uno de los discos más vendidos en España y Latinoamérica durante su primera semana, con sus sencillos ocupando posiciones destacadas en las listas globales.