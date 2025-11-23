El arte de la leridana Marta Palau cruza el Atlántico

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La obra de la artista Marta Palau (Albesa, 1934 – Ciudad de México, 2022) viajó la pasada semana de Barcelona a Ciudad de México, en el marco de una coproducción del Museu Tàpies y el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México (MUAC - UNAM). Tras permanecer 7 meses en la pinacoteca catalana (del pasado febrero a agosto), la exposición Mis caminos son terrestres se inauguró el pasado día 15 en el museo norteamericano. La exhibición, comisariada por Imma Prieto, directora del Museu Tàpies, reúne dibujos, material de archivo, pinturas e instalaciones textiles junto con obras de la última etapa vital de Palau y aborda cuestiones como la migración, la memoria y la tierra. “La muestra que acoge el MUAC es muy similar a la expusimos en Barcelona, pero contiene muchas más obras y materiales inéditos del archivo personal de la artista, ya que el nuevo espacio es mucho más grande”, explica Prieto, quien estuvo presente durante la inauguración en Ciudad de México. En 1941, cuando Palau solo tenía 6 años, se exilió junto a su familia al otro lado del Atlántico huyendo del franquismo, y se instalaron en Tijuana. “Su historia fue silenciada, en Catalunya era una artista desconocida y nosotros quisimos darle voz”, asegura Prieto.