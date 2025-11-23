El Eix baila con la cultura popular

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El frío no impidió que decenas de personas participaran ayer por la tarde en la segunda Lleonada de Lleida, organizada por el Grup Cultural Garrigues, que llenó de tradición y música el Eix Comercial. Las actividades comenzaron a las 17.30 horas en la plaza Sant Francesc, con la concentración de colles para la Lleonada, que contó con nuevas figuras del bestiario catalán como la Cucafera de Montblanc o el Senglar de l’Espluga de Francolí. También estuvieron presentes el Lleó de la ciudad, los cavallets y gigantes del Patronat del Corpus y del Grup Cultural Garrigues. La música tradicional fue a cargo de las Gralles i Puputs de Montoliu.

Una vez el desfile festivo llegó a la plaza de la Catedral, comenzaron los bailes tradicionales propios de cada colla. El espectáculo dio paso a la entrega de los Premis Nacionals de Fotografia del Món Geganter, que este año llegan a su 29 edición. El fin de fiesta lo puso el Rebombori 2025, en la que los elementos de la cultura popular bailaron al unísono. De cara al próximo año, la entidad espera superar la docena de colles participantes, como señalaron en la presentación de la segunda Lleonada, de la que esperan que se convierta “en un referente de las fiestas tradicionales y de la cultura popular de Catalunya”.

Entretanto, hoy Lleida acogerá la segunda edición de la Fira d’Entitats de Cultura Popular en la plaza Blas Infante, en el barrio de Cappont. De las 10.00 a las 14.00 horas y bajo el lema “Som cultura”, participarán más de una veintena de entidades con una amplia propuesta de actividades. Así, el público podrá disfrutar de actuaciones en director, demostraciones y talleres participativos, entre otros. También habrá danza, sardanas, bailes tradiciones y bestiario popular. Todas las actividades son gratuitas y habrá un servicio de barra.