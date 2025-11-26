Antoni Gelonch presenta ‘Retorn d’espill’ en la librería La Fatal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El escritor leridano Antoni Gelonch presentó ayer su nuevo libro Retorn d’espill: Unes memòries no heroiques, en un acto en la librería La Fatal conducido por la directora de SEGRE, Anna Sàez. La obra de Gelonch reúne sus reflexiones tras volver a vivir en Lleida después de 47 años fuera y analiza cómo percibe la sociedad leridana, el proceso de regreso a la ciudad y las razones que le llevaron a crear la Fundació Horitzons.