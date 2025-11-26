SEGRE

Un dibujo de la calle Major de Lleida de hace más de un siglo, adquirido por el Ministerio de Cultura

El historiador Albert Velasco había licitado por esta rareza publicada en un libro de Charles W. Wood, pero el Estado ha ejercido su derecho de tanteo

@velasc_alberto

Lluís Serrano
segre

El Ministerio de Cultura ha adquirido en una subasta pública un dibujo de la calle Major de Lleida publicado en Glories of Spain (1901), del viajero Charles W. Wood. Así lo ha explicado este miércoles en X el historiador del arte y profesor de la Universidad de Lleida Albert Velasco, quien ha afirmado que había licitado por esta rareza artística pero que el Ministerio en última instancia ha ejercido su derecho de tanteo.

