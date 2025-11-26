Un dibujo de la calle Major de Lleida de hace más de un siglo, adquirido por el Ministerio de Cultura
El historiador Albert Velasco había licitado por esta rareza publicada en un libro de Charles W. Wood, pero el Estado ha ejercido su derecho de tanteo
El Ministerio de Cultura ha adquirido en una subasta pública un dibujo de la calle Major de Lleida publicado en Glories of Spain (1901), del viajero Charles W. Wood. Así lo ha explicado este miércoles en X el historiador del arte y profesor de la Universidad de Lleida Albert Velasco, quien ha afirmado que había licitado por esta rareza artística pero que el Ministerio en última instancia ha ejercido su derecho de tanteo.
Sortia a subhasta aquest dibuix del carrer Major de Lleida, publicat a Glories of Spain (1901) de Charles W. Wood. Una raresa. Sembla que tinc bon gust, perquè la meva licitació ha estat igualada pel Ministerio de Cultura, q s'ho queda al mateix preu exercint el dret de tempteig. pic.twitter.com/Xt5YUP7fTL— Albert Velasco (@velasc_alberto) November 25, 2025