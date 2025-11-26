Un dibujo de la calle Major de Lleida de hace más de un siglo, adquirido por el Ministerio de Cultura

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura ha adquirido en una subasta pública un dibujo de la calle Major de Lleida publicado en Glories of Spain (1901), del viajero Charles W. Wood. Así lo ha explicado este miércoles en X el historiador del arte y profesor de la Universidad de Lleida Albert Velasco, quien ha afirmado que había licitado por esta rareza artística pero que el Ministerio en última instancia ha ejercido su derecho de tanteo.