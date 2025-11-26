La leridana Andrea Budau gana la Beca Ricard Viñes 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La joven oboísta leridana Andrea Budau ha sido escogida ganadora de la Beca Ricard Viñes 2025, convocada por la Paeria en el 150 aniversario del nacimiento del pianista para impulsar la carrera de jóvenes talentos con formación musical de alto nivel y proyección internacional. Budau, que actualmente estudia en el Conservatorium van Amsterdam convenció al jurado por su excelencia interpretativa, la madurez artística y su recorrido formativo.