Michael Jackson 'renace' esta noche en la Llotja de Lleida: "El mejor directo dedicado al rey del Pop"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Llotja de Lleida se convierte esta noche en el epicentro del homenaje al rey del pop con la presentación del espectáculo "Michael's Legacy" avalado por el Club de Fans de Michael Jackson en España, que lo considera "el mejor directo dedicado al rey del Pop". Los espectadores podrán disfrutar de un montaje que recrea con precisión la estética y el espíritu de los conciertos más emblemáticos del artista, en una propuesta que combina música en directo, coreografías espectaculares y una escenografía cuidadosamente diseñada.

La Jackson Dance Company lleva al escenario un espectáculo que reproduce algunos de los momentos más icónicos de las giras de Michael Jackson, con un cuerpo de baile de gran formato y voces en directo que prometen cautivar a los asistentes a partir de hoy en las 21.00.

Una propuesta navideña con raíces flamencas

El 'cantaor' badalonés Miguel Poveda.Miguelpoveda.com

En contraste con el ritmo y la energía de la propuesta de hoy, mañana la Llotja se llenará del espíritu navideño de la mano de Miguel Poveda. El reconocido cantaor de Badalona presentará "El árbol de la alegría", una recopilación íntima de villancicos donde ha participado en la composición de buena parte de los temas. Acompañado por la guitarra y los arreglos de Jesús Guerrero, Poveda ofrecerá un viaje emocional por sus recuerdos de infancia, sus raíces familiares y la esencia de la Navidad.

El concierto de Miguel Poveda, también programado a las 21.00 horas, propone una mezcla equilibrada entre la tradición navideña y una visión contemporánea de esta celebración. Les composiciones respiran luz, memoria y sentimiento, mostrando la vertiente más próxima y versátil de un artista que se adentra en el universo de los villancicos con una perspectiva personal.