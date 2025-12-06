MÚSICA
El mejor tributo al rey del pop Michael Jackson, en la Llotja de Lleida
El Teatre de la Llotja de Lleida 'revivió' anoche al rey del pop, Michael Jackson, con la puesta en escena de uno de los mejores tributos musicales a la estrella estadounidense, fallecida en 2009. El espectáculo Michael’s Legacy, con Ximo MJ interpretando al autor de Thriller, hizo saltar de sus butacas a numerosos fans que no quisieron perderse este show con casi veinte artistas en escena, entre bailarines, actores, cantantes y técnicos.