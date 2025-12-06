El mejor tributo al rey del pop Michael Jackson, en la Llotja de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Teatre de la Llotja de Lleida 'revivió' anoche al rey del pop, Michael Jackson, con la puesta en escena de uno de los mejores tributos musicales a la estrella estadounidense, fallecida en 2009. El espectáculo Michael’s Legacy, con Ximo MJ interpretando al autor de Thriller, hizo saltar de sus butacas a numerosos fans que no quisieron perderse este show con casi veinte artistas en escena, entre bailarines, actores, cantantes y técnicos.