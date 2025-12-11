“La novela negra es la gran novela social de hoy en día”

La escritora barcelonesa Raquel Gámez-Serrano asegura que la trama que desarrolla en sus thrillers –crimen, desaparición, investigación policial...– “es solo una excusa para hablar de la sociedad actual”. En este sentido, afirma que “la novela negra representa la gran novela social de hoy en día”. En su cuarta incursión en el género, Alguns callen, altres maten (Pagès Editors), la autora se sirve de una historia ambientada en un pueblo imaginario del Pirineo para denunciar cuestiones como la migración, las tradiciones, la violencia de género e incluso el celibato sacerdotal. Gámez-Serrano tenía previsto presentar la obra ayer por la tarde en la librería La Fatal de Lleida. Unas horas antes, explicó a SEGRE que “justo unos meses después de comenzar a escribirla, coincidió con el episodio del obispo Novell de Solsona y su renuncia en 2021 para poder casarse”. Y es que en su novela ‘juega’ con dos protagonistas, una mujer de más de una treintena que, tras romper con su pareja, trata de convertir su domicilio en una casa rural, y un sacerdote que roza la cuarentena y que, procedente del barrio de La Mina de Barcelona, donde desarrollaba una amplia actividad social, aterriza en la rectoría de este pueblo de tradiciones más que arraigadas. Atracción sexual, prejuicios sociales, migración, empoderamiento de la mujer..., salen a relucir en una trama con una muerte, una desaparición y una pareja de policías, “que los primeros lectores me aseguran que engancha hasta el final”. La autora reconoce que este es el gran reto: “sorprender al lector al final, pero sin engañarle”. Impulsora desde hace tres años del Creixell.Crims –en la localidad donde vive–, destaca “la necesidad” del circuito de festivales de novela negra para “acompañar a los autores, pues la esperanza de ‘vida’ de un libro en el escaparate no llega a un mes”.