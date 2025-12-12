Patrimonio
Un fenómeno único en la Seu Vella dará la bienvenida al invierno
Una proyección solar iluminará el presbiterio de la vieja catedral de Lleida, un evento que solo sucede una vez al año, durante el solsticio de invierno || El sábado 20 de diciembre, organizado por la asociación Amics de la Seu Vella
El presbiterio de la vieja catedral de la Seu Vella de Lleida acogerá el sábado 20 de diciembre un fenómeno singular: la proyección solar del rosetón de Ponent sobre el ábside de manera perfecta. Se trata de un evento que solo sucede una vez al año, durante el solsticio de invierno, y fue descubierto en 2024 por el fotógrafo especializado en astronomía Ramon I. Canyelles. "Durante todo un año he analizado el nacimiento de la luz y su recorrido por todo el edificio, que juega desde la entrada hasta el ábside", explica Canyelles.
Para mostrar este curioso suceso al público que da bienvenida a la nueva estación, la asociación Amics de la Seu Vella organiza un acto el mismo día 20 a partir de las 15.00 horas. "Primero, el público descubrirá qué es un solsticio y cómo funciona, antes de que tenga lugar la proyección, prevista alrededor de las 15.56 horas", asegura Joan-Ramon González, presidente de la asociación.
Además, la cita contará con la colaboración de la rapsoda Anna-Maria Giménez, quien ha compuesto dos sonetos inspirados en este singular fenómeno del que será escenario el templo leridano y apunta que "abordan el emocionante descubrimiento de la proyección y su ceremonia de presentación".
"La singularidad de esta proyección, sin duda, puede dar un impulso a la candidatura del conjunto monumental de la Seu Vella como Patrimonio Mundial de la Unesco", afirma González.