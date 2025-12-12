Un fenómeno único en la Seu Vella dará la bienvenida al invierno

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El presbiterio de la vieja catedral de la Seu Vella de Lleida acogerá el sábado 20 de diciembre un fenómeno singular: la proyección solar del rosetón de Ponent sobre el ábside de manera perfecta. Se trata de un evento que solo sucede una vez al año, durante el solsticio de invierno, y fue descubierto en 2024 por el fotógrafo especializado en astronomía Ramon I. Canyelles. "Durante todo un año he analizado el nacimiento de la luz y su recorrido por todo el edificio, que juega desde la entrada hasta el ábside", explica Canyelles.

Para mostrar este curioso suceso al público que da bienvenida a la nueva estación, la asociación Amics de la Seu Vella organiza un acto el mismo día 20 a partir de las 15.00 horas. "Primero, el público descubrirá qué es un solsticio y cómo funciona, antes de que tenga lugar la proyección, prevista alrededor de las 15.56 horas", asegura Joan-Ramon González, presidente de la asociación.

Además, la cita contará con la colaboración de la rapsoda Anna-Maria Giménez, quien ha compuesto dos sonetos inspirados en este singular fenómeno del que será escenario el templo leridano y apunta que "abordan el emocionante descubrimiento de la proyección y su ceremonia de presentación".

"La singularidad de esta proyección, sin duda, puede dar un impulso a la candidatura del conjunto monumental de la Seu Vella como Patrimonio Mundial de la Unesco", afirma González.