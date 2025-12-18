Viñes ‘estrena’ en París

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Todo un estreno mundial en París con acento leridano. Así estaba previsto anoche en la Gran Sala Pierre Boulez de la Philharmonie de la capital francesa, en un concierto en el que la Orchestre de París, bajo la dirección de Alain Altinoglu, 'atacó' por primera vez en su versión integral la obra Sémiramis que, más de cien años después de que fuera compuesta, ha podido confirmarse que era del compositor y pianista francés Maurice Ravel (1875-1937) gracias al que fuera uno de sus grandes amigos y colega musical, el leridano Ricard Viñes. Su recuperación e interpretación tras la identificación a partir del diario personal de Viñes, de la mano del musicólogo de la Universitat de Lleida Màrius Bernadó, comisario del Any Viñes (que conmemora el 150 aniversario del nacimiento del pianista), constituye un acontecimiento excepcional dentro del panorama musical internacional, considerando que Ravel dejó un catálogo relativamente reducido, de unas ochenta obras.

Cabe recordar que el Prélude et Danse de Sémiramis fue estrenado mundialmente el pasado 13 de marzo en Nueva York, de la mano de la Filarmónica de la ciudad, dirigida para la ocasión por Gustavo Dudamel. Este fragmento también pudo disfrutarse el mes pasado en el Palau de la Música Catalana y en el Auditori Enric Granados de Lleida con la Simfònica del Vallès, dirigida por el leridano Néstor Bayona. El estreno integral en París de Sémiramis incluyó la Scène I – Air de Manassès, una aria para tenor, orquesta y coro que hasta ahora nunca había sonado en público.