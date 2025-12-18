Encuentro de noche entre osos que aún no hibernan y personas en las pistas de Baqueira

Un vídeo difundido ayer entre vecinos de la Val d'Aran muestra un avistamiento de osos por la noche a Baqueira Beret. Lo filmó el conductor de una máquina pisanieves mientras trabajaba para acondicionar las pistas de esquí, en una zona que fuentes de la estación reconocieron como aparte del sector de la Bonaigua.

Durante la grabación, el conductor asegura emocionado que distingue dos ejemplares en la oscuridad, pero en las imágenes sólo uno se aprecia con claridad, parcialmente iluminado por los focos de la máquina. Este animal huye del vehículo tan pronto como lo ve acercarse y deja detrás de un rastro de huellas sobre la nieve apisonada.

A su vez, Marc Alonso, de la Fundación Oso Pardo, apuntó que podría tratarse de algún ejemplar de macho joven. “Son los últimos a hibernar y los primeros a salir de las guaridas”, explicó. Asimismo, Alonso añadió que el hecho de que la nieve se concentre en estas fechas en las cotas altas y los osos todavía puedan encontrar alimento en las cotas inferiores contribuye a retrasar la hibernación.