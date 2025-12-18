Un muerto en un choque frontal entre un turismo y un camión en el tramo urbano de la N-230 en Lleida

Publicado por segre Imágenes: Pau Pascual Prat Creado: Actualizado:

Un hombre ha fallecido este jueves al chocar frontalmente el turismo que conducía con un camión en la N-230 en Lleida. El accidente se ha producido por causas que se investigan hacia las dos y media de la tarde en el acceso a la ciudad desde Torrefarrera, cerca del barrio de Balàfia. El vehículo pesado circulaba en dirección a Torrefarrera y el coche de la víctima, hacia el núcleo urbano.

La colisión ha obligado a cortar la carretera en los dos sentidos de la marcha en un primer momento y ahora se da paso alternativo a la circulación, según la Guardia Urbana.

